Nachdem Solutions 30 im 2013, zum 10-Jährigen Unternehmensjubiläum, seinen fünfmillionsten Einsatz feiern konnte, hat das Unternehmen nur drei Jahre später weitere fünf Millionen Einsätze realisiert und damit die die Schwelle von 10 Millionen Kundeneinsätzen überschritten. Dieser Zuwachs des Geschäftsvolumens spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider, deren Wachstum sich im laufenden Jahr ebenfalls deutlich beschleunigt hat.

Von der Fehlerlösung zur digitalen Aktivierung

Seit der Gründung im Jahr 2003 begleitet Solutions 30 die digitale Revolution und beschleunigt deren Ausbreitung bis hin zum Endkunden. Nachdem sich das Angebot anfangs auf die Bereiche IT und Telekommunikation konzentriert hatte, erstrecken sich das Lösungsangebote von Solutions 30 heute auf zahlreiche unterschiedliche Märkte, darunter Energie, Sicherheit, Multimedia, Zahlungssysteme, verbundene Objekte und Gesundheit. Die Grundlagen für den unternehmerischen Erfolg sind eine solide Kompetenz und Wissen auf der einen Seite und ein starkes Netzwerk aus 3.000 Technikern auf der anderen Seite. Solutions 30 kann daraus starke Synergien realisieren. Als Beispiele wurden etwa die Hälfte der Glasfaseranschlüsse in den französischen Einzelhaushalten durch Teams von Solutions 30 realisiert, auch bei der Installation der neuen Linky Smart-Meter ist Solutions 30 unumstrittener Partner Nr. 1 von ERDF.

Europaweite Präsenz an der Seite der großen digitalen Player

Mit Frankreich, Italien, Deutschland, Niederlande, Belgien, Spanien und Portugal fokussiert sich Solutions 30 auf aussichtsreiche Märkte und verfolgt zugleich eine zielgerichtete, aber offensive Akquisitionsstrategie, vor allem auf internationaler Ebene. Im Vergleich zu vielen lokalen Akteuren finden die großen digitalen Player in Europa in Solutions 30 einen überlegenen, global aufgestellten und strukturierten Partner.

"Durch diesen Ansatz konnten wir die ersten transnationalen Verträge gewinnen: Für Securitas installieren wir die Angebote zur Fernüberwachung und Automatisierung in Frankreich, Belgien, Luxemburg und den Niederlanden, für Hewlett-Packard übernehmen wir den Kundenservice in Frankreich, Italien, Benelux, Spanien und Portugal," kommentiert Karim Rachedi, Mitglied des Vorstands.

10 Millionen Einsätze und der Beginn einer neuen Entwicklungsphase

Inzwischen steht Solutions 30 vor einer neuen Dynamik der Entwicklung. Symbol ist steht das Überschreiten der 10 Millionen Einsatz-Schwelle. Das Jahr 2016 wird durch eine starke Beschleunigung des Wachstums - bis Ende September waren es +48% - gekennzeichnet sein. Wachstumsfaktoren sind die jüngsten Akquisitionen in Spanien und Belgien, und vor allem die Umsetzungen der Vertragsabschlüsse der vergangenen Jahre.

Gianbeppi Fortis, Vorstandsvorsitzender der Solutions 30 SE, betont: "Alle Teams von Solutions 30, in Frankreich wie im Ausland, engagieren sich tagtäglich für hochwertige und kundenorientierte Lösungsangebote. Dies ist der Kern unseres Erfolges. Angesichts der wesentlichen Verträge, die wir in den vergangenen Jahren abschließen konnten, blicken wir zuversichtlich in die Zukunft. Gleichzeitig wollen wir unsere beispiellose Position weiter stärken und unsere Strategie des Wachstum und der Profitabilität fortführen."

Finanzkalender

Montag, 23. Januar 2017: Umsätze 2016.

A propos de Solutions 30

Solutions 30 (vormals PC30) ist der führende Lösungsanbieter für neue digitale Technologien in Europa. Ziel von Solutions 30 ist es, sowohl Privatpersonen als auch Geschäftskunden einen Zugang zu technologischen Neuerungen zu ermöglichen, die unser tägliches Leben verändern: Gestern die Informatik und das Internet, heute digitale Lösungen, morgen Technologien, die die Welt in Echtzeit vernetzen. Seit Gründung hat Solutions 30 über ein dichtes und kundennahes Netzwerk aus rund 3.000 Technikern mehr als 10 Millionen Einsätze durchgeführt. Mit seinen Dienstleistungen ist das Unternehmen heute in Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Deutschland präsent

Solutions 30 SE ist an der Alternext notiert - ISIN FR0013188844 - Code ALS30

und für den französischen Aktiensparplan (PEA) für KMUs qualifiziert.

Des Weiteren notieren die Aktien von Solutions 30 an der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN FR0013188844 - code 30L2)

Für weitere Informationen besuchen Sie die Website www.solutions30.com (http://www.solutions30.com)

