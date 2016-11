NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street hat der Dow Jones Industrial erstmals in seiner 120-jährigen Geschichte die Marke von 19 000 Punkten geknackt. Wenige Minuten nach Handelsstart am Dienstag war der US-Leitindex über diese Schwelle gesprungen und erreichte kurze Zeit später bei 19 014,73 Punkten sein bisheriges Rekordhoch. Zuletzt stand noch ein Plus von 0,27 Prozent auf 19 007,23 Punkte zu Buche.

Auch insgesamt herrschte an der Wall Street weiter Rekordlaune: Wie schon am Montag markierten der breite S&P-500-Index und der technologielastige Nasdaq Composite neue Bestmarken, und zwar bei 2203,56 beziehungsweise 5392,263 Punkten. Zuletzt legten der S&P 500 um 0,04 Prozent auf 2199,14 Punkte zu und der Nasdaq Composite um 0,21 Prozent auf 5380,19 Punkte. Der Nasdaq-100-Index gewann 0,30 Prozent auf 4873,45 Punkte. Der Russell 2000 setzte seine Klettertour ebenfalls fort. Der weltweit beachtete US-Nebenwerte-Index erreichte bei 1328,582 Punkten sein Rekordhoch.

Bereits zu Wochenbeginn hatte die Hoffnung auf Konjunkturanreize durch Steuersenkungen und Infrastrukturinvestitionen unter dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump für eine Rekordjagd gesorgt. Analyst Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda verwies als Impulsgeber zudem auf steigende Metallpreise. Sie könnten auf ein Anziehen der Weltwirtschaft hindeuten.

Auf Unternehmensseite spielte die Musik eher bei den Nebenwerten. So enttäuschten Medtronic und Palo Alto Networks die Anleger mit ihren Geschäftsberichten. Das Medizintechnologie-Unternehmen Medtronic blieb das zweite Quartal in Folge hinter den Umsatzerwartungen zurück. Der IT-Sicherheitsanbieter Palo Alto meldete zwar einen Umsatzsprung, der Zuwachs fiel aber deutlich geringer aus als erwartet. Dies soll auch im laufenden Quartal so bleiben. Die Medtronic-Aktien sackten um mehr als 9 Prozent ab und die von Palo Alto um gut 13 Prozent.

Die Quartalszahlen von Dollar Tree Stores hingegen sorgten für Begeisterung: Die Papiere des Billigwaren-Kaufhauses machten einen Sprung um rund 8,5 Prozent nach oben.

Im Blick standen zudem noch die Aktien von Tesoro Logistics und Whiting Petroleum . Der Ölkonzern Whiting verkaufte Unternehmensteile in North Dakota an die Öl-Pipeline-Gesellschaft Tesoro Logistics. Während deren Anteilsscheine um gut 1 Prozent zulegten, fielen die von Whiting Petroleum um mehr als 3 Prozent.

An der Dow-Spitze hatten die Papiere des Telekomkonzerns Verizon mit plus 2,34 Prozent die Nase vorn. Schlusslicht waren die Anteilsscheine des Kreditkartenanbieters Visa mit minus 2,63 Prozent. /la/fbr

