ZÜRICH (Dow Jones)--Die Aktie der RWE-Tochter Innogy wird in den Stoxx-600-Index aufgenommen, ebenso der österreichische Immobilientitel Buwog. Das teilte der Indexbetreiber Stoxx am Dienstagabend mit. In den Index steigen gemäß der Mitteilung außerdem noch folgende Aktien auf: Delta Lloyd, Galapagos, Storebrand, Nets, Simcorp und Cembra Money Bank. Den Index verlassen müssen zum 19. Dezember folgende Titel: Gam, Zardoya Otis, Air France, Pagegroup, Talktalk Telecom, Grafton, Carillion und Bovis Homes.

Die Indexänderungen in der Übersicht:

=== + STOXX-600 - NEUAUFNAHME - Innogy (Deutschland) - Buwog (Österreich) - Delta Lloyd (Niederlande) - Galapagos (Belgien) - Storebrand (Norwegen) - Nets (Dänemark) - Simcorp (Dänemark) - Cembra Money Bank (Schweiz) + STOXX-600 - HERAUSNAHME - Gam (Schweiz) - Zardoya Otis (Spanien) - Air France (Frankreich) - Pagegroup (Großbritannien) - Talktalk Telecom (Großbritannien) - Grafton (Großbritannien) - Carillion (Großbritannien) - Bovis Homes (Großbritannien)

November 22, 2016 16:39 ET (21:39 GMT)

