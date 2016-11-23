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BMW AG Chart 1 Jahr
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DAIMLER AG65,52-0,03 %
HANNOVER RUECK SE100,45+0,50 %
HAPAG-LLOYD AG17,80-1,11 %
HELLA KGAA HUECK & CO34,795+1,16 %
KLOECKNER & CO SE10,30+1,63 %
MERCK KGAA93,50-0,76 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG3,612+1,32 %
VOLKSWAGEN AG VZ120,60+0,42 %