BERENBERG HEBT ZIEL FÜR HANNOVER RÜCK AUF 109 (102) EUR - 'BUY' BERENBERG HEBT KLÖCKNER & CO AUF 'HOLD' (SELL) - ZIEL 10,50 (9,50) EUR DEUTSCHE BANK HEBT ZIEL FÜR MERCK KGAA AUF 118 (117) EUR - 'BUY' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 83 (85) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT DAIMLER AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 71 (75) EUR GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 19,90 (19) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR HELLA AUF 33 (39) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN HEBT VOLKSWAGEN -VORZÜGE AUF 'BUY' (SELL) - ZIEL 153 (115) EUR , (VB +1,5%) UBS SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 4,55 (5,00) EUR - 'BUY' Runplugged ist im Store: Wie die Financial Literacy Laufapp funktioniert Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank...Den vollständigen Artikel lesen ...