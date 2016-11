AIR Airbus baut 780 Stellen ab im Rahmen der Neuaufstellung, Les Echos BIO3 Biotest unterstützt Studie zur Erhebung der klinischen Anwendungsdaten von Cytotect(R) nach Herz- und Lungentransplantationen DBK Deutsche Bank will ihre Produkttiefe und internationale Ausrichtung sowie ihr globales Netzwerk noch stärker in Deutschland einbringen, (BöZ) FRA Flughäfen warnen vor Millionenschäden durch Streiks bei Lufthansa , Neue Osnabrücker Zeitung IFX (VB +0,1%) Infineon - Q4 Umsatz 1,68 Mrd (Prog 1,69), Segmenterg 280 Mio (Prog 288), hebt langfristiges Margenziel auf 17% (15%) , Div 0,22 (Prog 0,22) IGY Innogy ab 19.12. im Stoxx Europe 600 LHA (VB -0,9%) Pilotenstreik am Mittwoch und wohl auch am Donnerstag SAE SHOP APOTHEKE EUROPE mit starkem...

Den vollständigen Artikel lesen ...