Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für CTS Eventim nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Der Tickethändler habe in etwa wie von ihm erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Christoph Bast in einer Studie vom Mittwoch. Die bereinigte Mmarge gemessen am Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei allerdings den Erwartungen hinterhergehinkt. Er müsse seine Prognosen hier eventuell etwas zurückschrauben./mis/zb

ISIN: DE0005470306