Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta042/23.11.2016/20:40) - Die Kremlin AG hat am 18.11.2016 in einer

Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sie mit Wirkung vom 18.11.2016 im

Anschluss der außerordentlichen Hauptversammlung den Insolvenzantrag beim

zuständigen Insolvenzgericht mit sofortiger Wirkung zurückgezogen hat.



Wir haben heute am 23.11.2016 einen Beschluss des Amtsgericht Frankfurt am Main

/ Insolvenzgericht vom 22.11.2016 von Dritten erhalten, in dem die Anordnung von

Sicherungsmaßnahmen gemäß des Beschlusses vom 25.07.2016 aufgehoben

worden sind.



Nachdem die Kremlin AG den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mit

Schreiben vom 18.11.2016 gegenüber dem Insolvenzgericht Frankfurt zurück

genommen hat, waren die Maßnahmen nach § 21 Abs. 2 Insolvenzordnung

aufzuheben.



(Ende)



