Der US-Leitindex bewegte sich am Mittwoch kaum und erreichte nach der Bekanntgabe des Sitzungsprotokolls der Notenbank seinen Höchststand bei 19'083,76 Punkten. Für moderate Impulse sorgten im Handelsverlauf einige gute Konjunkturdaten. Bereits am Montag und am Dienstag hatte der Dow im Handelsverlauf Bestmarken markiert. ...

