Der Euro ist auf den tiefsten Stand seit Dezember 2015 gefallen. Grund sind überraschend gute US-Konjunkturdaten, womit die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik der Fed steigt. Davon profitierte der US-Dollar.

Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben und ist auf einen Tiefstand seit Dezember 2015 gefallen. Robuste Konjunkturdaten aus den USA gaben dem US-Dollar Auftrieb und schwächten im Gegenzug den Euro. Am Nachmittag fiel die Gemeinschaftswährung bis auf 1,0526 Dollar und kostete damit knapp einen Cent weniger als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0602 (Dienstag: 1,0617) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9432 (0,9419) Euro.

