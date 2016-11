Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Mondsee (pta014/24.11.2016/09:00) - Mondsee, am 24.11.2016. Die FIBA

Beteiligungs- und Anlage GmbH (FN 236576 g), Am See 28, Gemeinde Tiefgraben,

A-5310 Mondsee, Österreich, (die "Bieterin") hat heute das bereits

angekündigte freiwillige öffentliche Angebot gemäß §§ 4 ff

Übernahmegesetz veröffentlicht.

Das Angebot richtet sich auf den Erwerb von sämtlichen an der Wiener Börse zum

Amtlichen Handel zugelassenen Aktien der BWT Aktiengesellschaft (ISIN

AT0000737705), die sich nicht im Eigentum der Bieterin, mit ihr gemeinsam

vorgehender Rechtsträger oder der BWT Aktiengesellschaft befinden. Das Angebot

richtet sich daher effektiv auf den Erwerb von insgesamt 1.742.031 Aktien der

BWT Aktiengesellschaft.

Der Angebotspreis beträgt EUR 23 (Euro dreiundzwanzig) je Aktie.

Die Annahmefrist beträgt zwei Wochen und läuft von (einschließlich)

24.11.2016 bis (einschließlich) 09.12.2016, 17.00 Uhr (Wiener Ortszeit).

Das Angebot verlängert sich gemäß § 19 (3) Übernahmegesetz um drei (3)

Monate, wenn die Bieterin (zusammen mit den mit der Bieterin gemeinsam

vorgehenden Rechtsträgern) nach dem Ende der Annahmefrist mehr als 90 % des

stimmberechtigen Grundkapitals der BWT Aktiengesellschaft hält.

Die Angebotsunterlage ist ab heute auf der Internetseite der BWT

Aktiengesellschaft (www.bwt-group.com) und der Übernahmekommission

(www.takeover.at) abrufbar und in Form einer Broschüre am Sitz der BWT

Aktiengesellschaft, Walter-Simmer-Straße 4, A-5310 Mondsee, Österreich

und bei der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft, Europaplatz

1a, A-4020 Linz, als Annahme- und Zahlstelle, zu den üblichen

Öffnungszeiten kostenfrei erhältlich.

Die Veröffentlichung des Ergebnisses dieses Angebots erfolgt unverzüglich nach

Ablauf der Annahmefrist auf den Internetseiten der BWT Aktiengesellschaft

(www.bwt-group.com) und der Übernahmekommission (www.takeover.at), und ein

Hinweis darauf wird im Amtsblatt zur Wiener Zeitung veröffentlicht. Gleiches

gilt auch für alle anderen Erklärungen und Bekanntmachungen des Bieters im

Zusammenhang mit diesem Angebot.

Vorstand und Aufsichtsrat der BWT Aktiengesellschaft werden jeweils eine

Stellungnahme gemäß § 14 Übernahmegesetz zu diesem Angebot verfassen,

welche so wie alle anderen das Angebot betreffenden Unterlagen auch auf der

Webseite der BWT Aktiengesellschaft (www.bwt-group.com) eingesehen werden kann.

Link zur Angebotsunterlage:

http://www.bwt-group.com/de/investoren/BWT-aktie/uebernahmeangebot/Seiten/defaul

t.aspx



