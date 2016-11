Die Analysten der UBS bleiben nach den heute vorgelegten Neunmonatsergebnissen des Versicherungskonzerns UNIQA unverändert bei dem Votum "Neutral". Auch das aktuelle Kursziel von 5,90 Euro wurde nicht verändert.

Die Ergebnisse für das dritte Quartal der UNIQA blieben insgesamt leicht hinter den Erwartungen zurück, schreibt der UBS-Analyst James Shuck. Die Gewinnschätzungen für die Jahre 2016 bis 2018 wurden leicht angepasst.

Die Gewinnschätzung für das laufende Geschäftsjahr 2016 liegt bei 0,82 Euro je Aktie, für die beiden Folgejahre 2017 und 2018 wird ein Gewinn je Aktie von 0,87 bzw. 0,89 Euro je Titel prognostiziert. Die Dividendenprognosen je Papiere belaufen sich auf 0,47 Euro für 2016 sowie 0,48 und 0,56 Euro für die beiden darauffolgenden Jahre.

An der Wiener Börse notierten UNIQA-Aktien am Donnerstagvormittag mit plus 0,60 Prozent bei 6,337 Euro.

Analysierendes Institut UBS

