Bewertungsgutachten zum Net Asset Value der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft - Net Asset Value der ATHOS Immobilien AG zum Stichtag 1. Oktober 2016: rund EUR 66,94 Millionen - Net Asset Value je ATHOS-Aktie: rund EUR 37,19

Dem Vorstand der ATHOS Immobilien Aktiengesellschaft liegt seit heute, 24.11.2016, das bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Auftrag gegebene Gutachten zum Net Asset Value (NAV) der Gesellschaft zum Stichtag 1. Oktober 2016 vor.

Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass der Net Asset Value (NAV) der ATHOS Immobilien AG zum Stichtag 1. Oktober 2016 rund EUR 66,94 Millionen beträgt. Bei einem Aktienvolumen von 1,8 Millionen Stück entspricht dies einem Net Asset Value (NAV) von rund EUR 37,19 je ATHOS-Aktie.

Der Net Asset Value (NAV) der ATHOS Immobilien AG wurde aus der Gegenüberstellung des Barwertes der Ist-Mieteinnahmen des Jahres 2016 zuzüglich dem Buchwert der sonstigen Aktiva einerseits und dem Abzug des Fremdkapitals (bewertet zu Buchwerten) einschließlich Rückstellungen sowie dem Barwert der Instandhaltungsaufwendungen einschließlich Overheadkosten andererseits, ermittelt. Latente Ertragsteuern wurden im Rahmen der Bewertung nicht berücksichtigt.

Weitere Informationen zum Gutachten finden Sie auf der Homepage der ATHOS Immobilien AG www.athos.at unter der Rubrik Investor - NAV-Bewertung.

