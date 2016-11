Köln (ots) - Pünktlich um 18 Uhr fiel der Startschuss für den 21. RTL-Spendenmarathon. In der halbstündigen Auftaktsendung begrüßte Wolfram Kons u.a. die Projektpaten Dr. Auma Obama, Susan Sideropoulos und Christopher Posch live im Studio. RTL2-Doku-Soap Star Daniela Katzenberger und ihr Ehemann Lucas Cordalis brachten das Brautkleid ihrer Traumhochzeit im Hürther Spendenstudio vorbei. Sehr zur Freude von Charity Auktionator Joachim Llambi, der in den kommenden 24 Stunden nicht nur das Brautkleid, sondern 27 weitere einmalige Kostbarkeiten - gestiftet von Stars wie Placido Domingo, Nico Rosberg, Sylvie Meis, der Kelly Family, der Fußball-Nationalmannschaft oder Status Quo - unter den Hammer bringen wird.



Im Eingangsbereich der Mediengruppe RTL gab es einen weiteren Startschuss: Joey Kellys "24 h Bike-Challenge". 24 Stunden wird der Ausdauersportler gemeinsam mit 26 Firmenteams versuchen durchzuradeln, um sich den Weltrekord für "die größte beim statischen Radfahren in 24 Stunden mit Muskelkraft erzeugte Strommenge" zu sichern. Während sich die Teams beim Radeln abwechseln können, wird Joey Kelly versuchen, alleine rund um die Uhr auf dem Bike für genug Strom zu sorgen. Am Ende wird der von den Bikes erzeugte "grüne" Strom von Energieunternehmen "innogy SE" und vom Energiedistributor "Clubstrom" aufgekauft. 24.000 Euro zahlte jede Firma als Spende, um an der "24 h Bike-Challenge" teilnehmen zu dürfen.



Bis zum großen Finale der längsten Spendensendung im deutschen Fernsehen (morgen 25. November, live ab 18.00 Uhr) setzen sich Stars wie Thomas Gottschalk, Jutta Speidel, Birgit Schrowange, Frauke Ludowig, Inka Bause, Fabian Hambüchen, Alexander Klaws, Barbara Wussow, Marko Rehmer, Henry Maske und viele, viele mehr dafür ein, dass so viele Spenden wie möglich gesammelt werden.



