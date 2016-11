Trotz der Waffenruhe wird im Osten der Ukraine jeden Tag geschossen - mit Handfeuerwaffen, Mörsern und schwerer Artillerie. Viele Bewohner sind geflohen. Geblieben sind nur die, die nirgendwo anders hinkönnen.

"Von Granatsplittern", sagt der 82-jährige Alexander in Majorsk, einem Vorort der Rebellenhochburg Horliwka, und zeigt auf Löcher im blauen Gartentor. "Drei oder vier Millimeter dick ist das Eisen." In seinem Feld klaffen mächtige Granattrichter. Der Rentner lebt allein in einem kleinen Haus und wäre froh, wenn er weg könnte. "Aber wohin nur?" Im Fernsehen ist zu sehen, wie er die schwarze Schiebermütze über dem ergrauten Haar zurechtrückt. "Zuletzt wäre das einjährige Kalb fast von Geschossen getötet worden", klagt er und winkt ab.

Erste Stellungen der Aufständischen liegen nur wenige hundert Meter von einem fünfstöckigen Haus entfernt. Aus dem von Granatsplittern übersäten Gebäude sind fast alle Bewohner geflohen. Übrig blieb, wer nirgendwo hinkann.

Zum Beispiel Maria. Die 80-Jährige mit gebeugtem Gang, in einem verschlissenen Mantel und mit rotem Kopftuch zeigt dem TV-Sender "Inter" ihre Behausung. Ihr Mann sitzt mit seiner Pelzmütze in der Küche. Die Alten wärmen sich mit einer Kochplatte, doch fällt der Strom oft aus. In der Wohnung sind nur wenig mehr als Null Grad.

"Hier steht Wasser, der Notvorrat", sagt Maria und zeigt auf gefüllte Eimer ...

