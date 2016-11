Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Baar (pta005/25.11.2016/07:15) - Halbjahresergebnis der New Value AG per

30.09.2016



(Ende)



Aussender: NEW VALUE AG

Adresse: Zugerstrasse 8a, 6340 Baar

Land: Schweiz

Ansprechpartner: Bernd Pfister

Tel.: +41 43 344 38 38

E-Mail: pfister@newvalue.ch

Website: www.newvalue.ch



ISIN(s): CH0010819867 (Aktie)

Börsen: Kotierter Markt in SIX Swiss Exchange



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1480054500998



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 25, 2016 01:15 ET (06:15 GMT)