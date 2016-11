Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Alstom von 26 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Verbesserungspotenzial des Industriekonzerns in der Bilanz und beim Umsatzwachstum werde vom Markt unterschätzt, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer Studie vom Freitag. Alstom dürfte mit einem Rekordauftragsüberhang von fünf Jahren in den kommenden Jahren immer profitabler werden./edh/ck

ISIN: FR0010220475