Nach aktueller Einschätzung und dem Eindruck des Neunmonatsberichts stehe die derzeitige Marktbewertung der CA Immobilien Anlagen AG nach Auffassung von SRC Research im krassen Widerspruch zu der operativen Performance. Bei einem NAV-Abschlag von mehr als 30 Prozent sehen die Analysten ihr Urteil "Buy" klar gerechtfertigt.

Der Wiener Büroimmobilienspezialist CA Immo habe mit seinen Netto-Mieteinnahmen (nach neun Monaten +11 Prozent auf knapp 109 Mio. Euro) ebenso überzeugt wie mit dem überproportionalen Anstieg des cash-getriebenen operativen Ergebnisses (EBITDA) (+39 Prozent auf 112 Mio. Euro). Hierbei sei das dritte Quartal mit einem Anstieg des EBITDA um 67 Prozent enorm stark ausgefallen. Als überzeugend bezeichnet SRC Research zudem den Rückgang der Finanzierungskosten um 31 Prozent auf nur noch 32 Mio. Euro und den erheblichen Anstieg im EPRA NAV je Aktie in den ersten neun Monaten um satte 10 Prozent auf 26,25 Euro.

Auch den jüngst vermeldeten Einkauf des voll vermieteten Millennium Towers in Budapest, der schon im laufenden vierten Quartal zu den Mieteinnahmen und zum FFO beitragen werde, stuft SRC Research als sehr positiv ein. Die damit erfolgte Vergrößerung des Budapester Portfolios auf fast 500 Mio. Euro stelle eine durchaus interessante und in den Augen der Analysten sinnvolle Wette dar, da eine Yield Compression in diesem Markt für die nächsten 12 bis 24 Monate nicht unrealistisch erscheine.

Auf Basis der deutlichen Erhöhung des FFO I in den ersten neun Monaten um 25 Prozent auf 70 Mio. Euro habe die Gesellschaft ihre Guidance bekräftigt, im Gesamtjahr 2016 den FFO I je Aktie gegenüber dem Vorjahr um 10 Prozent zu erhöhen.

Nach dem Eindruck aus dem Neunmonatsbericht sei sich SRC Research sehr sicher, dass die Gesellschaft dieses Ziel erreichen oder sogar leicht übertreffen werde. Auch für 2017 und die folgenden Jahre zeigt sich SRC Research optimistisch. Die Firma habe ein hochwertiges Developmentportfolio in den wichtigen Metropolen Deutschlands und zudem weit über 300 Mio. Euro Landreserven, im Wesentlichen in Deutschland, die weitere erstklassige Developments erlauben würden. Daneben kaufe man selektiv hochwertige Büroimmobilien hinzu, wie zuletzt in Budapest.

Vor diesem Hintergrund bestätigt SRC Research seine Kaufempfehlung und das Rating "Buy". Der NAV Discount von mehr als 30 Prozent stehe klar im Widerspruch zur operativen Performance, der Qualität des Portfolios und den Zukunftsaussichten. Das Kursziel hat SRC Research von 21 Euro auf 22 Euro erhöht.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.src-research.com/pdf/CA_Immo_24Nov16.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.