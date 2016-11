FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 2. Dezember:

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:00 EU: Geldmenge M3 10/16 10:00 I: Verbrauchervertrauen 11/16 11:00 EU: OECD Economic Outlook TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE LU: Stabilus Jahreszahlen SONSTIGE TERMINE D: Handelsblatt Jahrestagung "EBR-European Banking Regulation -

MONTAG, DEN 28. NOVEMBER 2016

Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht" (bis 30.11.), Frankfurt 09:05 EU: EU-Verbraucherverband Beuc veröffentlicht Studie zu künftigen Kosten von Elektroautos 10:30 D: Pk Creditreform: "Insolvenzen in Deutschland 2016", Frankfurt D: Fünfte Verhandlungsrunde zwischen Deutscher Bahn AG und der Lokführergewerkschaft GDL zu Tarifen Zugpersonal 14:00 D: Pk Deutsche Bundesbank und Deutsche Börse zu einem gemeinsamen Forschungsprojekt zum Thema Blockchain mit Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele und Börsenchef Carsten Kengeter, Frankfurt 15:00 EU: Rede von EZB-Präsident Draghi Europäischen Parlament in Brüssel 15:00 D: Fünfte Verhandlungsrunde zwischen Deutscher Bahn AG und der Lokführergewerkschaft GDL zu Tarifen Zugpersonal 15:30 D: Telefonkonferenz zum Stand des Schutzschirmverfahrens des Modeunternehmens Rudolf Wöhrl 18:00 D: Stiftung der RWE-Tochter Innogy diskutiert über "gute Energiewende - gutes Leben" - u.a. mit Ex-Bundesminister Jürgen Trittin (Grüne) und Innogy-Chef Peter Terium, Essen B: Treffen der EU-Industrieminister (bis 29.11.) CHL: Tagung Baseler Ausschuss - Verabschiedung neuer Kapitalvorgaben (Basel III), Santiago de Chile (bis 29.11.)

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:30 J: Arbeitslosenquote 10/16 00:50 J: Einzelhandel 10/16 08:00 D: Außenhandelspreise 10/16 08:00 GB: Shaftesbury Jahreszahlen 08:45 F: BIP Q3/16 (endgültig) 08:45 F: Konsumausgaben 10/16 09:00 A: BIP Q3/16 (endgültig)

DIENSTAG, DEN 29. NOVEMBER 2016

09:00 E: Verbraucherpreise 11/16 (vorläufig) 09:00 D: Verbraucherpreise Sachsen 11/16 (vorläufig) 10:00 D: Verbraucherpreise Brandenburg, Hessen

Bayern 11/16 (vorläufig) 11:00 EU: Wirtschaftsvertrauen 11/16 11:00 EU: Industrievertrauen 11/16

11:00 EU: Konjunkturklima-Indikator 11/16

11:00 GR: BIP Q3/16 (endgültig) 11:00 I: Anleihen Laufzeit: 10 und 5 Jahre

11:00 EU: Verbrauchervertrauen 11/16 (endgültig) 14:00 D: Verbraucherpreise 11/16 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q3/16 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q3/16 16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/16 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Deutsche Euroshop AR-Sitzung FIN: Outokumpu Capital Markets Day

SONSTIGE TERMINE 09:45 EU: Rede Dijsselbloem vor dem Europäischen Parlament in Brüssel 10:00 D: Pk Vorstellung BKK Gesundheitsreport 2016 - Gesundheit und Arbeit 10:30 D: Pk Deutsche Asset Management "Ausblick Kapitalmärkte 2017" D: Handelsblatt Jahrestagung "EBR-European Banking Regulation - Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht" (bis 30.11.), Frankfurt

MITWOCH, DEN 30. NOVEMBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE 00:50 J: Industrieproduktion 10/16 (vorläufig)

01:01 GB: GfK Verbrauchervertrauen 11/16 06:00 J: Wohnungsbaubeginne 10/16 07:00 D: Siemens Geschäftsbericht 2016 und AR-Sitzung 07:30 A: Strabag Q3-Zahlen 08:00 D: Einzelhandelsumsatz 10/16 08:00 D: Großhandelsumsatz Q3/16

08:00 D: Beendete Insolvenzverfahren Jahr 2014

08:00 GB: Sage Group Jahreszahlen 08:45 F: Erzeugerpreise 10/16

08:45 F: Verbraucherpreise 11/16 (vorläufig)

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 10/16 09:00 A: Erzeugerpreise 10/16 09:55 D: Arbeitslosenzahlen 11/16 10:00 PL: BIP Q3/16 (endgültig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 11/16 11:00 GR: Einzelhandelsumsatz 09/16

11:00 I: Verbraucherpreise 11/16 (vorläufig)

12:00 P: BIP Q3/16 (endgültig) 14:15 USA: ADP-Beschäftigung 11/16

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/16

15:00 B: BIP Q3/16 (endgültig) 15:45 USA: Chicago PMI 11/16 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/16

16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Allianz Capital Markets Day D: Kion Capital Markets Day D: Rocket Internet Q3-Zahlen D: Capital Stage Q3-Zahlen (endgültig)

SONSTIGE TERMINE 08:00 GB: Bank von England legt Ergebnis von Stresstests britischer Banken vor D: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers D: Verkündungstermin OLG Frankfurt im Anlegerschutzprozess gegen die Deutsche Telekom AG, Frankfurt A: 170. Ordentliche Konferenz der Organisation erdölexportierender Länder (Opec), Wien 11:00 D: Jahres-Pk Chemieverbände Rheinland-Pfalz, Ludwigshafen 12:00 B: EU-Kommission legt Energie-Paket vor. Die Kommission macht Vorschläge zum Ausbau von erneuerbaren Energien, zu Energieeffizienz und Netzen 13:45 EU: Rede von EZB-Präsident Draghi bei einer Veranstaltung an der University of Deusto Business School in Madrid 17:00 D: Feierlicher Auftakt der deutschen G20-Präsidentschaft 2017 mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Bundesbank-Präsident

Jens Weidmann, Berlin D: Handelsblatt Jahrestagung "EBR-European Banking Regulation -

Neue Entwicklungen in der Bankenaufsicht" (bis 30.11.), Frankfurt

DONNERSTAG, DEN 1. DEZEMBER 2016

TERMINE MIT ZEITANGABE 01:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 (endgültig)

02:00 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/16

02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 (endgültig) 10:00 D: VDMA Auftragseingang 10/16 10:00 GR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 (endgültig) 10:30 GB: PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16

11:00 EU: Arbeitslosenquote 10/16 11:00 I: BIP Q3/16 (endgültig)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe 11/16 (endgültig) 16:00 USA: Bauinvestitionen 10/16 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 11/16

TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: Deutsche Börse Handelsstatistik 11/16 GB: Glencore Investorentreffen N: Norsk Hydro Capital Markets Day (1) USA: Pkw-Absatz 11/16

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk Amazon Logistikzentrum zu aktuellen Entwicklungen und Investitionen sowie Infos zum Weihnachtsgeschäft, Pforzheim 11:00 D: Konjunktur-Pk der Kosmetik- und Waschmittel-Industrie, Frankfurt 13:00 D: GDV-Jahreskonferenz Volkswirtschaft und Finanzmärkte mit Volker Wieland, Mitglied des Sachverständigenrates, zur Geldpolitik der EZB, Martin Lück, Chief Investment Strategist bei BlackRock Deutschland, zu Anlagetrends, MunichRe-Chefvolkswirt Michael Menhart und GDV-Präsident Alexander Erdland, München B: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie (bis 02.12.)

TERMINE MIT ZEITANGABE 07:45 CH: BIP Q3/16 09:00 E: Arbeitslosenzahlen 11/16 11:00 EU: Erzeugerpreise 10/16 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 11/16 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE CH: Swiss Re Investor Day D: Software AG Investorentreffen D: Wincor Nixdorf Geschäftsbericht 2016

FREITAG, DEN 2. DEZEMBER 2016

D: KBA / VDA / VdIK - Kfz-Neuzulassungen 11/16

F: Vinci Investor Day N: Norsk Hydro Capital Markets Day (2) EU: S&P Ratingergebnis Polen, Irland

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Commerzbank-Konjunkturausblick mit Chefvolkswirt Jörg Krämer 09:30 D: Medientag des Gabelstabler-Herstellers Kion. Geplant sind Vorträge u.a. zu Wachstumschancen durch Digitalisierung und Industrie 4.0, Heusenstamm D: Aufsichtsratssitzung Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) u.a. zum aktuellen Stand des Projekts Hauptstadtflughafen (BER). Möglicherweise Verkündung eines Eröffnungstermins. B: Treffen des EU-Ministerrates für Verkehr, Telekommunikation und Energie (bis 02.12.)

SONNTAG, DEN 4. DEZEMBER 2016

SONSTIGE TERMINE A: Wahl des Bundespräsidenten in Österreich I: Italiener stimmen in einem Referendum über eine Reform der Verfassung ab

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ. /bwi

AXC0180 2016-11-25/17:36