The following instruments on XETRA do have their last trading day on 25.11.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 25.11.2016



ISIN Name



CA08932P2098 BIG NORTH GRAPHITE CORP.

DE0006580905 MAX AUTOMATION AG O.N.

IT0005092165 BCA MONTE D.PASCHI

US39036P1003 GREAT ELM CAP.GRP DL-,001