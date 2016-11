NordLB senkt Talanx auf 'Halten' - Ziel hoch auf 33 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Talanx nach Quartalszahlen und einem Kapitalmarkttag von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, das Kursziel aber von 32,50 auf 33,00 Euro angehoben. Die Kennziffern des Versicherers hätten oberhalb der Markterwartungen gelegen, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Talanx werde getragen von den Rückversicherungssparten, während das Erstversicherungsgeschäft eine Großbaustelle bleibe. Die Pläne des Vorstands seien ergeizig, aber nicht unrealistisch.

NordLB senkt Ziel für KWS SAAT AG auf 300 Euro - 'Halten'

HANNOVER - Die NordLB hat das Kursziel für KWS Saat nach Zahlen und gekappter Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2016/17 von 304 auf 300 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde zugleich auf "Halten" belassen. Das erste Geschäftsquartal des Saatgutherstellers habe umsatz- und ergebnisseitig positiv überrascht, aber wegen der starken Saisonalität seien Schlussfolgerungen für das Gesamtjahr nur bedingt möglich, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Freitag. Die gesenkte Ergebnisprognose sei bei den Anlegern nicht gut angekommen.

Lampe senkt Ziel für Hugo Boss auf 47 Euro - 'Verkaufen'

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat das Kursziel für Hugo Boss von 49 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die auf dem Kapitalmarkttag präsentierte Strategie habe die meisten seiner Bedenken adressiert, schrieb Analyst Peter Steiner in einer Studie vom Freitag. Dennoch benötigten die vom Modekonzern geplanten Initiativen noch etwas Feinschliff. 2017 sei ein Übergangsjahr mit anhaltendem Druck auf Umsatz und Gewinne.

JPMorgan hebt Ziel für Fraport auf 50 Euro - 'Underweight'

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 46 auf 50 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Underweight" belassen. Sie berücksichtige nun die Entschädigungszahlungen aus Manila, die künftigen Geschäfte mit Ryanair in Frankfurt sowie die Akquisition der griechischen Regionalflughäfen, schrieb Analystin Elodie Rall in einer Studie vom Freitag. Zudem habe sie ihren Bewertungszeitrahmen auf 2017 verschoben.

DZ Bank senkt fairen Wert für Rhön-Klinikum - 'Halten'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Rhön-Klinikum nach Zahlen von 27 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Das dritte Quartal des Klinikbetreibers sei unspektakulär verlaufen und die Jahresziele bestätigt worden, schrieb Analyst Sven Kürten in einer Studie vom Freitag. Wegen der Hinweise des Unternehmens auf zunehmende regulatorische Belastungen habe er seine Gewinnschätzungen für 2017 und die Folgejahre allerdings etwas gesenkt. Er verwies unter anderem auf eine negative Anpassung der Vergütung von materialkostenintensiven Leistungen, die Rhön als leicht negativ bewerte.

Baader Bank senkt Ziel für Zooplus auf 150 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Zooplus von 175 auf 150 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der zunehmende Wettbewerb und die Auswirkungen des von Großbritannien beschlossenen Brexit begrenzten das Potenzial zur Margensteigerung, schrieb Analyst Volker Bosse in einer Studie über den auf Haustierbedarf spezialisierten Internethändlers vom Freitag.

Baader Bank hebt Ziel für Infineon auf 19 Euro - 'Buy'

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 16,50 auf 19,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Fokus des Chipherstellers auf die Automobilindustrie rechtfertige einen Bewertungsaufschlag, schrieb Analyst Günther Hollfelder in einer Studie vom Freitag.

Commerzbank hebt Ziel für K+S auf 20 Euro - 'Hold'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für K+S von 18,50 auf 20,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Mit den ergriffenen Maßnahmen könne der Kali- und Salzkonzern die Probleme bei der Abwasserversenkung bis zu neuen behördlichen Genehmigungen weitgehend, aber nicht vollständig überbrücken, schrieb Analyst Michael Schäfer in einer Studie vom Freitag. Der aktuell deutliche Abschlag gegenüber anderen Sektorwerten signalisiere deutliches Erholungspotenzial, sobald die Dinge aus der Welt sind. Dies sei aber nur schwer vorhersehbar. Er bleibt daher bei seiner vorsichtigen Haltung zur Aktie.

S&P Global hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 20 Euro - 'Sell'

LONDON - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Thyssenkrupp nach Zahlen von 17 auf 20 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. Das vierte Geschäftsquartal sei besser als erwartet ausgefallen, weshalb er seine Prognose für den Gewinn je Aktie im Zuge höherer Margenannahmen erhöht habe, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Freitag. Er sprach zudem von optimistischen Zielen des Industrie- und Stahlkonzerns für das aktuelle Geschäftsjahr. Die zugrunde liegenden Fundamentaldaten blieben aber schwach. Die Aussichten für den globalen Stahlmarkt seien eher trüb.

Berenberg senkt Ziel für Fielmann auf 59 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fielmann von 63,50 auf 59,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der Gewinnwarnung in diesem Monat und der jüngsten Telefonkonferenz mit dem Management der Optikerkette habe sie ihr Bewertungsmodell angepasst, schrieb Analystin Anna Patrice in einer Studie vom Freitag. Damit reflektiere sie das diesjährige Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich. 2017 rechnet sie aber wieder mit Wachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Patrice reduzierte ihre Schätzungen für die Erlöse und den Gewinn je Aktie.

