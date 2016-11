Deutsche-Bank-Aktie mit spannendem Kursziel

Die Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008) stand auch in diesem Jahr mal wieder am Pranger - größtenteils selbstverschuldet. Die Aktie fiel in der Folge auf den tiefsten Stand seit Jahrzehnten. Doch inzwischen hat die Aktie zur Erholung angesetzt, weshalb die Aktie der Deutschen Bank aus Sicht der Point & Figure Charttechnik kaufenswert ist.

Die Deutsche-Bank-Aktie steht nun auf "long" in einem neuen Aufwärtstrend (Punkt 1), nachdem der übergeordnete Abwärtstrend (Punkt 2) nach oben durchbrochen wurde. Das Kaufsignal (Punkt 3) wurde mit Überschreiten von Doppel-Top bei 14,70 Euro ausgebildet.

Abb.: Deutsche Bank AG Point & Figure Chart (P&F) - Quelle: MarketMaker und eigene Markierungen

