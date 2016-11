Allianz ist Favorit bei den Versicherungsaktien, Jacobs Engineering hat volle Auftragsbücher und die besten unter 403 globalen Aktienfonds in 2016. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Allianz - Schub durch Plan X und höhere Zinsen

Versicherungen waren die Verlierer des Zinsrückgangs: Einerseits mussten sie ihren Kunden hohe Ausschüttungen versprechen, andererseits wurde es immer schwieriger, die dafür notwendigen Renditen an den Kapitalmärkten zu erwirtschaften. Seitdem die Zinsen weltweit wieder anziehen und in den USA sogar eine Erhöhung bevorsteht, drehen Versicherungsaktien nach oben.

Großer Favorit ist dabei die Allianz. Sie hat schon trotz niedrigen Zinsniveaus gut verdient: Nachdem in den ersten neun Monaten netto 5,1 Milliarden Euro geblieben sind, dürfte die Allianz 2016 insgesamt etwa 6,6 Milliarden Euro Gewinn erzielen, ähnlich wie im guten Vorjahr.

Für 2017 hellt sich der Ausblick auf: In der Schaden- und Unfallversicherung ist die Kostenquote rückläufig; die Lebens- und Krankenversicherung profitiert von höheren Margen aus Kapitalanlagen; und in der Vermögensverwaltung kann die wichtige US-Tochter Pimco zum ersten Mal seit drei Jahren die Nettomittelabflüsse stoppen. Zusätzlicher Kursspielraum entsteht durch den Konzernumbau: Eine Spezialeinheit im Konzern, Allianz X genannt, soll Chancen mit neuen, digitalen Investments erkunden. Vor Kurzem stieg die Allianz beim italienischen Onlinevermögensverwalter Moneyfarm ein, beteiligte sich an der Gebrauchtwagenplattform Instamotion Retail und an österreichischen Gasnetzen. Aus dem schwierigen Bankgeschäft könnte sich die Allianz per Verkauf der Oldenburgischen Landesbank zurückziehen. Gespräche dafür laufen bereits.

Aktientipp: Jacobs Engineering - Breites Angebot

Noch ist in den USA kein zusätzlicher Dollar in die Modernisierung von Straßen, Brücken, Flughäfen und Stromnetzen geflossen, dafür aber in Aktien von Unternehmen, die als Profiteure von Infrastrukturprogrammen gehandelt werden. Dazu gehört Emcor Group. Die Aktie des US-Baudienstleisters legte seit Empfehlung im Juli um rund 40 Prozent zu (WirtschaftsWoche 29/2016). Anleger können hier nach dem rasanten Kursanstieg schnelle Gewinne mitnehmen und die frei gewordenen Mittel umschichten, zum Beispiel in die Aktie von Jacobs Engineering.

54 000 Mitarbeiter arbeiten für das Ingenieurs- und Konstruktionsunternehmen, das seinen Hauptsitz in Dallas im US-Bundesstaat Texas hat und zu den weltweit größten zählt. Jacobs bietet eine breite Palette an Baudienstleistungen. Das Unternehmen plant, konstruiert und wartet industrielle Anlagen und Gebäude und entwickelt und betreut Infrastrukturprojekte wie etwa den Ausbau des Straßen- und Schienennetzes. Positiv: Zuletzt kamen 95 Prozent der Erlöse aus wiederkehrendem Geschäft.

Jacobs setzte im Geschäftsjahr 2015/16 (30. September) rund elf Milliarden Dollar um und verdiente unter dem Strich 210 Millionen Dollar. Das Geschäft wirft hohe und stabile operative Mittelzuflüsse ab. Das sollte sich fortsetzen, möglicherweise gar beschleunigen, wenn die zahlreichen Kunden aus der Ölindustrie wieder vermehrt investieren.

Der Servicekonzern startete mit einem Auftragspolster von gut 18,8 Milliarden Dollar ins neue Geschäftsjahr 2016/17. Mit einer Eigenkapitalquote von rund 59 Prozent und rund 268 Millionen Dollar Nettoliquidität ist Jacobs sehr solide finanziert. Das Unternehmen schüttet zwar keine Dividenden aus, kauft aber Aktien zurück, im abgelaufen Geschäftsjahr 3,4 Millionen Stück für 153 Millionen Dollar.

Aktientipp Southern Copper und Anleihentipp Alcoa/Arconic

Aktientipp: Southern Copper - Wo Kupfer preiswert aus dem Boden kommt

Der weltweit fünftgrößte Kupferproduzent sitzt in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona, seine Minen und Schmelzen liegen jedoch in Mexiko und Peru. Southern Copper besitzt nach eigenen Angaben mit gut 70 Millionen Tonnen die größten Kupferreserven aller börsennotierten Rohstoffkonzerne. Das vom mexikanischen Bergbaukonzern Grupo Mexico kontrollierte Unternehmen (Anteil 88,9 Prozent) peilt für 2016 eine Fördermenge von 914 000 Tonnen Kupfer an. Das rote ...

