Zürich (ots) - Während der vergangenen fünf Tage tauchten rund

56'000 Jugendliche, Eltern, Lehrpersonen und

Weiterbildungsinteressierte in diverse Berufswelten ein und gingen

mit einem gut gefüllten Rucksack an Informationen für ihre Berufswahl

nach Hause. Die Berufsmesse Zürich überzeugte einmal mehr mit einem

einzigartigen Praxisbezug.



55'705 Personen haben vom 22. bis 26. November 2016 die

Berufsmesse Zürich besucht. Darunter waren 19'934 Schülerinnen und

Schüler aus 8 Kantonen. Auch am schulfreien Mittwochnachmittag hatten

sich erstaunlich viele Schulklassen angemeldet. Vor allem den Samstag

nutzten viele Eltern, um sich gemeinsam mit ihren Kindern über

zahlreiche Lehrberufe und anschliessende Weiterbildungsmöglichkeiten

zu informieren.



Die grösste Schweizer Berufsschau war fünf Tage lang der

Treffpunkt für Berufswahl, Grund- und Weiterbildung. 130

Berufsverbände, Firmen und Schulen präsentierten mit 240 Lehrberufen

und Grundbildungen sowie 300 Weiterbildungsmöglichkeiten einen

einzigartigen Querschnitt durch die Schweizer Bildungslandschaft.

Jugendliche und Erwachsene konnten viele Berufe ausprobieren und

somit testen, ob der ausgesuchte Beruf ihren Vorstellungen auch

wirklich entsprach.



Begleitprogramm mit vielen Promis



An der Berufsmesse Zürich massen sich die besten angehenden

Berufsleute der Schweiz in drei Branchen. Am letzten Messetag wurden

die Gewinner der Berufsmeisterschaften der Maurer und

Elektroinstallateure gekürt. Sie werden die Schweiz und ihren Beruf

an den WorldSkills in Abu Dhabi 2017 repräsentieren. Auf grosses

Interesse stiess das Spezialthema berufliche Integration von

Jugendlichen mit Unterstützungsbedarf.



Zahlreiche Prominente waren bei den jungen Radiomacher von Radio

4tng und Berufswahlradio.ch zu Gast, so etwa die Moderatoren Dani

Fohrler und Arthur Honegger, die Musiker Nickless und Dabu Fantastic,

der Komödiant Stefan Büsser, der Gewinner der grössten Schweizer

Talente von 2015 Flavio Rizzello und zahlreiche Sportler der Kloten

Flyers und ZSC Lions.



Wichtige Partner



Organisiert wird die Berufsmesse Zürich vom Kantonalen

Gewerbeverband Zürich und der MCH Messe Zürich. Sponsoren sind die

Zürcher Kantonalbank, der Berufsbildungsfonds des Kantons Zürich

sowie das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation.

Energy Zürich, Tele Züri und der Tages-Anzeiger sind die

Medienpartner.



Die nächste Berufsmesse Zürich findet vom 21. bis 25. November

2017 in der Messe Zürich statt.



