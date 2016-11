Rosegal hat bereits vor dem Black-Friday-Sale der Weihnachtszeit seinen Black-Friday-Vorab-Sale gestartet, um das Feedback von Kunden einzuholen.



Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Rosegal ist ein führender Mode-Store im Retail-Segment, der Vintage-Mode sowie moderne Mode anbietet. Das Unternehmen bietet viele verschiedene Stile an, die die gesamte Bandbreite abdecken, angefangen bei Kleidungsartikeln im Stil der 1920er Jahre, bis hin zu den neuesten Modetrends. Das inzwischen weltweit beliebte Unternehmen Rosegal bietet einzigartige Designs zu erschwinglichen Preisen an. Wenn die Weihnachtsfeiertage bevorstehen, dann sind Kunden auf der Jagd nach coolen Deals und Rabattaktionen. Um diesen Vorschlägen und Kundenerwartungen gerecht zu werden, hat Rosegal nun neben dem Black-Friday-Sale einen Black-Friday-Vorab-Sale eingeführt. Mit seinem Black-Friday-Vorab-Sale möchte Rosagal seinen Kunden garantiert die Möglichkeit bieten, bereits lange vor Weihnachten die coolsten Deals abzustauben.



Zwar erledigen viele Kunden ihre Weihnachtseinkäufe erst kurz vor den Feiertagen; sie zahlen aber für Weihnachtskleidung und -geschenke hohe Preise. Außerdem sind Last-Minute-Weihnachtseinkäufe hektisch und Rosegal möchte es seinen Kunden ermöglichen, lange vor Weihnachten bei jedem Einkauf mehr Schnäppchen zu machen. Rosegal bietet dieses Jahr daher einen Black-Friday-Sale sowie einen Black-Friday-Vorab-Sale an und verdoppelt so den Spaß und die Vorfreude seiner Kunden.



Beim Black-Friday-Vorab-Sale erwarten die Kunden riesige Rabatte auf die Produkte von Rosegal. Die Artikel, die während der Sale-Aktion zu Rabattpreisen erhältlich sind, sind unter der Hot-Sale-Kategorie zu finden. Neben dem Hot-Sale bietet Rosegal auch Black-Friday-Sonderrabatte an, die noch stärker reduzierte Preise umfassen. Produkte der Kategorie "Home" sind bereits ab 1,99 USD und Kosmetikprodukte bereits ab 0,99 USD erhältlich. Kunden, die Produkte im Großeinkauf kaufen, können ab einem Warenwert von 50,00 USD den speziellen Rabattcode "BF2016" eingeben, wenn sie zur Kasse gehen, um mehr Rabatte und Sonderangebote auf ihren Einkauf zu erhalten. Diese zusätzlichen Rabatte haben eine Obergrenze von 6,00 USD. Bei so niedrigen Preisen können Kunden garantiert mehr sparen, bevor Weihnachten vor der Tür steht.



Der Black-Friday-Sale von Rosegal beginnt am 25. November, unmittelbar nach dem Black-Friday-Vorab-Sale. Kunden, die an weiteren Varianten interessiert sind, sollten Sammydress (http://www.sammydress.com/) und Zaful (http://www.zaful.com/), zwei Schwester-Plattformen von Rosegal, besuchen.



Link zur Aktion: http://www.rosegal.com/black-friday-countdown.html



