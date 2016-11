Die verheerenden Waldbrände in Israel haben auch das politische Feuer des Hasses entzündet. Die Lage ist sehr ernst, schreibt Lily Galili aus Tel Aviv.

Seit mehreren Tagen brennt Israel. Feuer lodern im Norden, in der Mitte, im Osten und im Westen. Es gibt schlimmere Naturkatastrophen: Ein heftiges Erdbeben ist schlimmer. Ein plötzlicher Tsunami und der Ausbruch eines ruhenden Vulkans sind schlimmer. Dennoch gibt es einen Unterschied: In all diesen Fällen weiß der Mensch, dass er mit der Natur kämpft. Menschen kämpfen gegen "höhere Gewalt". Im Falle der Brände in Israel ist es ein fortwährender Kampf gegen eine grausame Kombination von Natur und eine von Menschen verursachte Katastrophe. Der Kampf gegen ständig wechselnde Winde, die das Feuer unerbittlich in andere Gebiete treiben, fühlt sich apokalyptisch an. Dieses Gefühl wird verstärkt, wenn man in der Dunkelheit die Umrisse eines Menschen erkennt, der, wie auf einigen Überwachungskameras zu sehen, von der Szene zu verschwinden versucht. Es fühlt sich anders an. Wie ein oberster Sicherheitsbeamter es ausdrückte: "Es braucht nur ein Streichholz in den ...

