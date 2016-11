Zürich (awp/sda) - Der zum Lufthansa-Konzern gehörende Ferienflieger Edelweiss will mit dem Ausbau der Langstreckenflotte sein Streckennetz wohl nach Südostasien ausweiten. "Vietnam und die Philippinen sind interessant", sagte Edelweiss-Chef Bernd Bauer in einem Interview. "In Zukunft auch Myanmar", sagte der Chef der Swiss-Tochter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...