Die Fast-Food-Kette Burger King will in den kommenden sechs Jahren jede Woche eine neue Filiale in Deutschland eröffnen. Der Rivale von McDonald's peilt hierzulande mittelfristig 1.000 Restaurants an.

Die Fast-Food-Kette Burger King peilt mittelfristig eine Zahl von 1.000 Restaurants in Deutschland an. "Aktuell haben wir in Deutschland rund 700 Filialen - und damit noch viel Potenzial", sagte Burger-King-Deutschlandchef Andreas Bork der "Welt am Sonntag". "Eine vierstellige Anzahl an Restaurants sollte es schon sein in den kommenden sechs, sieben Jahren."

Damit wäre der Abstand zum Rivalen McDonald's mit derzeit 1478 Schnellrestaurants allerdings noch immer ...

