Cottbus (ots) - Vorweihnachtszeit ist Spendenzeit. Die großen Hilfsorganisationen schalten zu Herzen gehende und teure Werbespots im Fernsehen. In den Fußgängerzonen musizieren Spendeneintreiber meist mehr schlecht als recht - und fast immer mit irgendeinem Tier an ihrer Seite - für eine vermeintlich gute Sache. Ob das gespendete Geld wirklich bei Hilfsbedürftigen landet, darf so manches Mal bezweifelt werden. Beim Lausitzer Verein "Wir helfen!" muss niemand zweifeln. Dieser Spendenverein hilft nämlich wirklich. In Not geratene Lausitzer werden mit Soforthilfen unterstützt. Und zwar eins zu eins. Kein Cent versickert in teuren Werbespots oder umständlicher Infrastruktur. Viele Lausitzer unterstützen "Wir helfen!". Noch viel mehr Lausitzer freuen sich auf die Aktionen des Vereins, wie etwa der traditionelle Bücherbasar in Cottbus. Hunderte kamen am Samstag aufs Gelände der RUNDSCHAU, kauften Lose, stöberten in Bücherkisten - und kauften. 11 500 Euro kamen so zusammen. 11 500 Euro, die mit Sicherheit helfen werden. Und die allen Beteiligten einen unterhaltsamen Samstag bescherten. Eine echte Win-Win-Situation. Danke!



