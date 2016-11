Berlin (ots) - Berliner Morgenpost zum zunehmenden Fluglärm bei Flughafenanwohnern



Regelmäßig vermeldet die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg beeindruckende Zahlen, bereits zwei Monate vor Ende des Jahres wurde der alte Passagierrekord gebrochen. Doch während die FBB jubelt, steigt bei den Anwohnern der Frust. War die Zahl der Beschwerden wegen Fluglärm seit 2011 zurückgegangen, ist sie nun wieder angestiegen. Und das größte Getöse steht noch aus, wenn der BER eröffnet. Die Enttäuschung der Anrainer ist groß, weil ihnen anderes versprochen wurde. Linke und Grüne hatten in ihren Wahlprogrammen mit einem Nachtflugverbot zwischen 22 und 6 Uhr geworben, doch im Koalitionsvertrag ist nur lapidar von den Zielen "mehr Nachtruhe" und regelmäßigen "Lärmpausen von sieben Stunden in der Nacht" die Rede. Immerhin das sollten die Parteien nun forcieren.



