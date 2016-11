Hinweis zur Anlagepolitik der nebag ag

Hinweis zur Anlagepolitik der nebag ag

Die Anlagepolitik der nebag ag hält fest, dass in folgende Segmente investiert werden kann:

- in Unternehmungen mit Sitz in der Schweiz oder im angrenzenden Ausland, deren Titel im OTC-Markt oder an der Berner Börse gehandelt werden oder deren Titel liquid sind; - in Unternehmungen im Small- und Mid-Cap Bereich, deren Titel an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden; - in Bonds, zur Bewirtschaftung der eigenen Liquidität.

Im Rahmen der Anlagestrategie der nebag ag kann die Gesellschaft die übrigen Aktiven unter Ausnutzung der sich bietenden Opportunitäten frei im Interesse der Gesellschaft an den Finanzmärkten investieren.

Anlässlich der Sitzung des Verwaltungsrates vom 22. November 2016 hat sich der Verwaltungsrat ausführlich mit der im laufenden Jahr bis jetzt erzielten Performance sowie mit den sich bietenden Investitionsmöglichkeiten an den Finanzmärkten befasst. Dabei liess sich der Verwaltungsrat insbesondere vom Chancen-Risiko-Profil der sich bietenden Investitionsmöglichkeiten leiten, um einerseits die bis jetzt erzielte Performance zu verteidigen und andererseits sich bietende Anlageopportunitäten optimal zu Gunsten der Aktionäre der nebag ag zu tätigen.

In diesem Zusammenhang beurteilt der Verwaltungsrat das Chancen-Risiko- Profil einer vorübergehenden Investition in Syngenta auf dem aktuellen Kursniveau als optimal und den Interessen der Aktionäre der nebag ag dienend. Diese Investition erfolgt in einer extensiven Auslegung des Anlagereglementes der Gesellschaft. In Erkenntnis dieser Tatsache wird der Verwaltungsrat das Anlagereglement der nebag ag überprüfen. Ausdrücklich festzuhalten ist jedoch, dass sich an der grundsätzlichen Anlagestrategie der nebag ag nichts ändern wird, Investitionen im Small- und Mid-Cap Bereich werden weiterhin im Fokus stehen.

Zürich, 28. November 2016

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

nebag ag Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich

Tel.: +41 (0)79 346 41 31 Fax: +41 (0)43 243 07 91 E-Mail: info@nebag.ch Internet www.nebag.ch

nebag ag
c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36
8002 Zürich
Schweiz

