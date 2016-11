FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Future auf den Dax befindet sich den Experten der LBBW zufolge weiter in einer "Rechteckskonsolidierung". Einem Ausbruch nach oben stehe die Widerstandszone um 10 717/27 Punkte entgegen, schrieben die technischen Analysten Martin Siegert und Holger Frey von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) in ihrem Morgenkommentar am Montag. Die nächste Hürde sehen sie dann bei 10 782 Punkten.

Unterstützt sehen die Experten den FDax um 10 648 Punkte gefolgt von 10 587 und 10 500/485 Punkten. In der ersten Dreiviertelstunde des Handels gab der Future um 38 Punkte auf 10 659 Punkte nach./ag/fbr

