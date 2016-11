Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Talanx nach dem Kapitalmarktag von 32 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das deutsche Privatkundengeschäft des Versicherers bewege sich in die richtige Richtung und die Restruktierungsstory trage damit Früchte, schrieb Analyst Frank Kopfinger in einer Studie vom Montag. Der Experte hob seine Schätzungen an. Die Verbesserungen seien im Aktienkurs aber noch nicht angemessen eingepreist./tav/ajx

ISIN: DE000TLX1005