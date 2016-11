Die Commerzbank hat das Kursziel für Nordex von 37 auf 30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Growe kürzte in einer Studie vom Montag seine Gewinnschätzungen für den Windkraftanlagenbauer. Er verwies unter anderem auf die vielen Enttäuschungen im auslaufenden Jahr 2016, das erhöhte Risiko für Projektverzögerungen und die unsicheren Aussichten für das US-Geschäft nach 2020. Nach dem Kurssturz der Aktie überwögen aber inzwischen die Chancen die Risiken, weshalb es beim Kaufen-Votum bleibe. So schienen etwa die Auftragsziele für das Schlussquartal in Reichweite./tav/zb

ISIN: DE000A0D6554