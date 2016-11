Die Deutsche Bank hat Eni angesichts des zehnprozentigen Verkaufs der Beteiligung am ägyptischen Gasfeld Zohr an BP auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,25 Euro belassen. Dies sei für beide Ölkonzerne eine vernünftige Transaktion, schrieb Analyst Lucas Herrmann in einer Studie vom Montag./ajx/mis

ISIN: IT0003132476