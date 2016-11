Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Unilever NV vor einem Kapitalmarkttag von 53 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Interesse der Anleger dürfte sich auf Aussagen des neuen Chairmans Marijn Dekkers richten, schrieb Analyst Warren Ackerman in einer Studie vom Montag. Der Experte senkte derweil seine Umsatz- und Gewinnschätzungen für das kommende Jahr. Dabei verwies er auf den Gegenwind für den Konsumgüterkonzern in den Schwellenländermärkten, wobei sich derzeit noch die Unsicherheit durch die Bargeldreform in Indien hinzugeselle./tav/la

