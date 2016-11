Internationaler Produzent von Zink-Spezialchemikalien-Produkten in EverZinc umbenannt

OpenGate Capital, eine weltweit agierende Private-Equity-Firma, hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen die Übernahme von Umicore Zinc Chemicals vom Mutterkonzern Umicore (EBR:UMI) abgeschlossen hat. Umicore Zinc Chemicals ist einer der weltweit führenden Hersteller von Zink-Spezialchemikalien. Im Rahmen des Übergangsprozesses hat OpenGate Capital bereits die Umbenennung des Unternehmens in EverZinc abgeschlossen, die ab sofort gilt.

EverZinc unterhält Industriebetriebe in Belgien, den Niederlanden, Norwegen, China und Malaysia und ist auf drei Produktlinien spezialisiert: feine Zinkpulver, Zinkoxid und Zink für Batterien. EverZinc-Produkte werden an Kunden auf der ganzen Welt verkauft und kommen in einer Fülle von Anwendungen zum Einsatz, darunter Antikorrosionsfarben, Reifen, Pharmazeutika und Chemikalien, Keramik und Glas sowie Sonnenschutz. EverZinc hat seinen Firmensitz im belgischen Angleur. Das Unternehmen generiert einen weltweiten Jahresumsatz von über 400 Millionen Euro und beschäftigt weltweit mehr als 500 Mitarbeiter.

"EverZinc ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir bei OpenGate unsere Strategie umsetzen, für Firmen mit ungenutztem Potential neue Qualität zu schaffen", sagte Andrew Nikou, Gründer, Managing Partner und CEO bei OpenGate Capital. "Wenn wir uns auf dem nordamerikanischen und europäischen Markt nach neuen Möglichkeiten umsehen, untersuchen wir auch internationale Industriezyklen und suchen nach Fehlplatzierungen und Stagnation.

"Beim Blick auf die Umicore-Aufgliederung sahen wir sofort, dass es hier um einen wichtigen Akteur auf einem größeren internationalen Markt für Zink-Chemikalien geht, der nach den Prognosen jedes Jahr in kontinuierlichem Maße wachsen wird. Ausgehend von diesem Überblicksverständnis und in Verbindung mit den operativen Kenntnissen, die wir durch unsere bestehenden Investitionen in den europäischen Markt für PVC-Chemikalien entwickelt haben, haben wir eine operative Strategie entworfen, die speziell auf die Geschäftstätigkeiten von EverZinc zugeschnitten ist und so für neuen Wert sorgen wird. Angesichts der internationalen Präsenz, der vielfältigen industriellen Anwendungen und des langjährigen Kundenstamms von EverZinc stellt dies eine spannende Investition zu einem sehr guten Zeitpunkt auf einem internationalen Markt dar", sagte Andrew Nikou weiter.

"EverZinc hat ein Team aus kompetenten festangestellten Mitarbeitern und nutzt bei der Herstellung einer Vielfalt von Produkten fortschrittlichste Fertigungstechnologien, um dem Bedarf eines internationalen Kundenstamms gerecht zu werden", sagte Julien Lagrèze, Partner bei OpenGate Capital. "Zink ist einer der vielseitigsten und wichtigsten Stoffe und findet auf der ganzen Welt bei Anwendungen des täglichen Lebens Verwendung. Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Unternehmensleitung beim Aufbau einer neuen Wachstumsphase für EverZinc zusammenarbeiten können."

Fabien Marcantetti, als Leiter (Principal) im Pariser Büro von OpenGate Capital zuständig für die Transaktionsabwicklung, sagte dazu: "EverZinc ist eine besonders spannende Investition, da damit die internationale Reichweite der Tätigkeiten in unserem Portfolio erweitert wird und dies eine weitere dynamische Branche darstellt, die unser Einsatzteam managen kann."

EverZinc stellt in diesem Jahr die fünfte Übernahme über OpenGate Capitals ersten institutionellen Fonds dar, nachdem die Firma bereits Power Partners Inc., Energi Fenestration Solutions, Bois Matériaux und Alfatherm übernommen hat.

Über OpenGate Capital

OpenGate Capital ist eine weltweit tätige private Beteiligungsgesellschaft, die sich auf die Übernahme und Betriebsführung von Firmen spezialisiert hat, die durch Wachstum und betriebliche Verbesserungen eine Sanierung anstreben. Die im Jahr 2005 gegründete Gesellschaft OpenGate Capital hat ihren Hauptsitz in der kalifornischen Metropole Los Angeles und betreibt eine Niederlassung in der französischen Hauptstadt Paris. Die erfahrenen Fachleute bei OpenGate verfügen über die entscheidenden Kompetenzen und Fähigkeiten für die Übernahme, die Übergangsphase, den Betrieb und den Aufbau erfolgreicher Unternehmen. Bis heute hat OpenGate Capital über seine bestehenden Investitionen und Fonds-Investitionen über 30 Transaktionen durchgeführt, und zwar von Konzernaufgliederungen über Turnaround-Übernahmen und Branchenkonsolidierungen bis hin zu weiteren Investitionen in besonderen Unternehmenssituationen. Weitere Informationen über OpenGate Capital finden Sie unter www.opengatecapital.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161128006096/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin Medien OpenGate

Alanna Chaffin, +1 (310) 432-7000

achaffin@opengatecapital.com

oder

Ansprechpartner Geschäftsentwicklung OpenGate

Joshua Adams, +1 (310) 432-7000

jadams@opengatecapital.com