Die britische Investmentbank HSBC hat Nordex von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 25 Euro belassen. Der nur auf dem Festland aktive Windkraftanlagen-Bauer gewinne Marktanteile auf seinem Heimatmarkt und treibe die internationale Umsatzentwicklung durch das zugekaufte Unternehmen Acciona Windpower AWP) an, schrieb Analyst Sean McLoughlin in einer am Dienstag veröffentlichten Branchenstudie. Nach der jüngst unterdurchschnittlichen Kursentwicklung könnte die Auftragsentwicklung im vierten Quartal den Aktien wieder Auftrieb verleihen. Nordex und Gamesa zählten zu seinen wichtigsten Kaufempfehlungen in der Branche./ck/mis

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0001 2016-11-29/08:30

ISIN: DE000A0D6554