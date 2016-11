CARGOTEC CORPORATION, PRESSEMITTEILUNG VOM 29. NOVEMBER 2016, 10:00 UHR EET

Hiab, ein Teil von Cargotec, gibt eine erweiterte Gewährleistung von zwei Jahren auf alle MULTILIFT Abroll- und Absetzkipper weltweit bekannt. Die neuen Geschäftsbedingungen für Gewährleistung ab Werk gelten ab 1. Januar 2017 für neue Bestellungen, die ab Kalenderwoche 45 eingehen. Die erweiterte Gewährleistung wurde erstmals auf der Ausstellung Pollutec in Lyon, Frankreich bekanntgegeben.

Die neue Standard Gewährleistung beträgt zwei Jahre für alle MULTILIFT Produkte. Die neue Gewährleistung auf Strukturbauteile beträgt fünf Jahre für SPS-gesteuerte MULTILIFT Abroll- und Absetzkipper.

"MULTILIFT Wechselgeräte sind für ihre Leistung, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit bekannt. Mit der erweiterten Gewährleistung wollen wir unseren Kunden und Händlern zeigen, dass wir als Hersteller auf unsere Produkte vertrauen. Wir fertigen unsere Produkte mit Sorgfalt und glauben an sie. Die verlängerte Gewährleistung ist auch eine Antwort auf die Nachfrage des Marktes und hilft uns, gemäß unserem Ziel eines strategischen Wachstums zu liefern," kommentiert Hans Ekman, Head of Sales and Product Business Management, Demountables bei Hiab.

Mit dem Hiab ProCareTM Wartungsvertrag kann die MULTILIFT Gewährleistung über den Standard hinaus um zwei Jahre verlängert werden.

MULTILIFT Produkte werden auf der Pollutec 2016 in Lyon, Frankreich, vom 29. November bis 2. Dezember an Hiabs Stand 112 in Halle 2, Aisle G vorgestellt.

Erfahren Sie mehr über die erweiterte Gewährleistung (http://www.hiab.com/en/global/about-us/newsroom/news/multilift-two-year-warranty/)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Hans Ekman, Director, Sales and Product Business Management, Demountables, Hiab, Tel. +358 400 439 972, hans.ekman@hiab.com (mailto:hans.ekman@hiab.com)

Hanna-Kaisa Talvensaari, Senior Communications Manager, Hiab; Tel. +358 40 758 1572, hanna-kaisa.talvensaari@hiab.com (mailto:hanna-kaisa.talvensaari@hiab.com)

Hiab ist der weltweit führende Anbieter von Geräten für den Ladungsumschlag auf der Straße. Kundenzufriedenheit ist unsere oberste Priorität. Die rund 3 000 Mitarbeiter/-innen von Hiab produzieren Hochleistungsprodukte und Dienstleistungen, die rund um den Globus die Anforderungen der Kunden erfüllen. Unser Produktsortiment umfasst HIAB-Ladekrane, JONSERED-Forst- und Recyclingkrane, LOGLIFT-Forstkrane, MOFFETT-Mitnehmstapler, MULTILIFT-Wechselgeräte sowie Ladebordwände der Marken DEL, WALTCO und ZEPRO. www.hiab.com (http://www.hiab.com).

Hiab ist ein Teil von Cargotec. Der Gesamtumsatz von Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) lag 2015 bei etwa 3,7 Mrd. EUR. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 11.000 Mitarbeiter. www.cargotec.com





MULTILIFT Gewährleistung Symbol (http://hugin.info/135578/R/2059795/772102.jpg)

Hiab Dienstwagen (http://hugin.info/135578/R/2059795/772103.jpg)



