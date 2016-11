Die Analysten von GSC Research sehen die operative Entwicklung der EQS Group AG im dritten Quartal positiv, erwarten aber erst in einigen Jahren die Rückkehr zu alten Margenniveaus. Gegenwärtig erbringe der Konzern umfangreiche Vorleistungen, um die sich aus den Marktrends ergebenden Wachstumschancen nutzen zu können.

Die Analysten von GSC Research zeigen sich auch nach dem dritten Quartal unverändert von der grundsätzlichen Wachstumsstory der EQS Group AG mit ihrem cashflow-starken Geschäftsmodell überzeugt. Um in ein paar Jahren die entsprechenden Früchte ernten zu können, müsse das Unternehmen derzeit deutlich in Vorleistung treten, was die aktuelle Profitabilität belaste.

GSC Research erwartet, dass die grundsätzlichen Markttreiber wie die verstärkten Regulierungen oder die Anforderungen an Best-Practise-Lösungen der Emittenten in den kommenden Jahren zu weiterem Wachstum bei EQS führen sollten. Dabei verfüge der Konzern als führender Anbieter über eine bewährte Technologie, die sich leicht an neue Märkte adaptieren lasse und so auch über gezielte Akquisitionen zu erheblichen Synergien führe.

Mit Blick auf die langfristigen Gewinnpotenziale und die Marktstellung der Gesellschaft bestätigt GSC Research deswegen das Kursziel von 45 Euro sowie das "Halten"-Votum. Zu beachten sei dabei jedoch der deutliche Kursanstieg seit Jahresanfang, der in den letzten Wochen nochmal an Dynamik gewonnen habe. Dies habe vor allem vor dem Hintergrund der zumindest kurzfristig gedrückten Ergebnisentwicklung das Risiko von Gewinnmitnahmen bzw. temporären Kurskorrekturen deutlich erhöht.

