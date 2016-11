Das Analysehaus Jefferies hat Schaeffler mit "Hold" und einem Kursziel von 13,50 Euro in die Bewertung aufgenommen. Noch gebe es keine Treiber für eine höhere Bewertung des Autozulieferers, schrieb Analyst Ashik Kurian in einer Branchenstudie vom Dienstag. Nach dem ungünstigen Zeitpunkt des Börsengangs habe das Management die schwere Aufgabe, in einem schwierigen Markt- und Branchenumfeld solide operative Resultate zu liefern./mis/tav

ISIN: DE000SHA0159