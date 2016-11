Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hannover (pta032/29.11.2016/13:30) - Die aovo TOURISTIK AG (ISIN DE0008074659)

gibt bekannt, dass sie heute von der Gemeinde Oberammergau als exklusiver

Vertriebs- und Marketingdienstleister für den Vertrieb von Arrangements und

Tickets für die Passionsspiele 2020 mandatiert wurde. Der Auftrag läuft über

fünf Jahre und hat einen Gesamtauftragswert von ca. 4 Millionen Euro.



Über aovo TOURISTIK AG:

Die 2000 gegründete aovo TOURISTIK AG ist mit bislang mehr als 850.000

verkauften Reisen bei mehr als 2 Millionen Reisenden einer der führenden

Nischenreiseveranstalter in Deutschland. Das börsennotierte Unternehmen

fokussiert sich auf die Konzeption von Paket- und Bausteinlösungen für

Erlebnisreisen und Kurzurlaube in unterschiedlichen Themenfeldern wie Kultur,

Event, Wellness oder Feinschmeckerei. Regionaler Schwerpunkt von aovo TOURISTIK

sind Städtereisen innerhalb von Deutschland bzw. den angrenzenden Ländern des

europäischen Auslands.



Weitere Informationen über aovo TOURISTIK AG finden Sie im Internet unter

www.aovo.de

Ansprechpartner Investor Relations:

Gerhard M. Griebler, CEO

aovo TOURISTIK AG

Telefon: +49 511 33644-300

E-Mail: g.griebler@aovo.de



(Ende)



ISIN(s): DE0008074659 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in München



