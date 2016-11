Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat das Kursziel für Philips von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mit Blick auf die Gewinnmargenziele fehle eigentlich die Unterstützung durch Kostensenkungen, schrieb Analyst Sébastien Gruter in einer Studie vom Dienstag. Erfolg oder Misserfolg bei den Margen hänge also von Umsatzverbesserungen des Konzerns aus eigener Kraft ab - und Philips sei durchaus in der Lage, das erforderliche Wachstum zu generieren./mis/tav

AFA0059 2016-11-29/14:17

ISIN: NL0000009538