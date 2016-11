Die französische Investmentbank Exane BNP Paribas hat Alstom von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel auf 24 Euro belassen. Nachlassende Sorgen in puncto Mittelzufluss (Free Cashflow) und Gewinnmargen hätten den Aktien in den vergangene Monaten Rückenwind verliehen, schrieb Analyst Sébastien Gruter in einer Studie vom Dienstag. Die Befürchtungen könnten in den kommenden zwölf Monaten aber wieder zutage treten, da die Auftragsentwicklung beim französischen Bahntechnik-Hersteller nach einem starken ersten Halbjahr Schwung verliere./mis/tav

ISIN: FR0010220475