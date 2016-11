Die Commerzbank hat die Einstufung für HeidelbergCement nach der Platzierung einer Anleihe auf "Reduce" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Der Baustoffhersteller habe einen weiteren Schritt gemacht, die Finanzierungskosten zu reduzieren, schrieb Analyst Norbert Kretlow in einer Studie vom Dienstag. Er bleibe für die Aktie aber weiterhin vorsichtig gestimmt. Erstens seien die Erwartungen an künftige Infrastruktur-Ausgaben in den USA zu hoch, und zweitens habe der Markt für das Brexit-Risiko zu wenig im Bewusstsein./tav/ajx

