Die NordLB hat das Kursziel für Evonik von 31 auf 28 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Ein Ende des negativen Preistrends für wichtige Produktgruppen sei noch nicht in Sicht, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer Studie vom Dienstag. Mit der geplanten Übernahme des Geschäfts mit Spezialadditiven vom US-Konzern Air Products and Chemicals würde sich die Abhängigkeit von den durch die Preisrückgänge besonders betroffenen Aktivitäten des Segments Nutrition & Care aber verringern./ajx/zb

ISIN: DE000EVNK013