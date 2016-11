Die britische Investmentbank Barclays hat Pfizer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 37 auf 38 US-Dollar angehoben. Er blicke auch nach der Trump-Rally an den US-Märkten weiterhin auf Biopharmaziewerte aus den USA, schrieb Analyst Geoffrey Meacham in einer Branchenstudie vom Dienstag. Sie könnten von Steuerreformen und angepassten Regularien bei Medikamentenpreisen profitieren. Bei Pfizer sieht er eine gestiegene Wahrscheinlichkeit, dass der Pharmakonzern seine Barmittel für gezielte Zukäufe oder Rückflüsse an die Aktionäre verwenden wird./tih/la

