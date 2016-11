Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Greifswald (pta040/29.11.2016/17:30) - HanseYachts AG mit hohem Auftragsbestand

Die HanseYachts AG hat im internationalen Wettbewerb, dank ihrer erfolgreichen

Produkte und deren ausgezeichnetem Preis-/Leistungsverhältnis, die eigene

Marktposition im 1. Quartal erneut weiter ausbauen können. Damit setzen wir im

neuen Geschäftsjahr 2016/2017 den guten Trend des Vorjahres weiter fort: die

Auftragseingänge im ersten Quartal des neuen Geschäftsjahrs 2016/2017 sind

-gemessen in Euro- um 31 % deutlich über dem schon sehr guten Vorjahr. Der

Auftragsbestand konnte dadurch Ende September gegenüber der

Vorjahresberichtsperiode um ganze 21 % gesteigert werden.



Der hohe Auftragsbestand ist auf die erfolgreiche und konsequente Umsetzung der

Mehrmarkenstrategie sowie auf die Entwicklung attraktiver Yachten, wie der neuen

Motoryachten Fjord 42, Sealine F530 und Segelyachten wie Dehler 34, Hanse 315,

Hanse 588 und Hanse 675 zurückzuführen. Weitere Modelle sind aktuell in der

Entwicklung. Gerade das unverkennbare Produktdesign, die klare Formsprache und

der hohe Nutzenfaktor stellen bei den Segelyachten der Marken "Hanse", "Dehler",

"Moody" und "Varianta" sowie den Motorbooten der Marken "Sealine" und "Fjord",

neben dem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis ein wesentliches

Verkaufskriterium dar.



Konjunkturelle Lage und Marktsituation

Der Bootsmarkt zeigt sich national wie international stabil bis leicht wachsend.

Dabei ist ein Trend zum Motorboot zu beobachten, den wir bei unseren

Investitionen in neue Produkte berücksichtigen. Für das gesamte laufende

Geschäftsjahr 2016/2017 sehen wir besonders in den Mittelmeer-Anrainerländern

weiter positive Marktchancen. In Nordeuropa erwarten wir auf dem aktuellen

Niveau eine unverändert stabile Nachfrage. Bisher zeigten die neuen

Unsicherheiten durch die Wahl in der USA, dem Brexit und die Spannungen in der

Türkei keine nennenswerten Auswirkungen auf unseren Geschäftsverlauf.



Ertrags- und Finanzlage

Im ersten Quartal (Juli bis September 2016) des Geschäftsjahres 2016/2017 hat

die HanseYachts AG eine Gesamtleistung von 21,5 Mio. Euro erzielt und damit 7 %

weniger als im Vorjahr. Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 2,4 Mio.

Euro sind mit 2,1 Mio. deutlich höher als im Vorjahr. Hierin enthalten ist der

Ertrag durch die Zuschreibung auf die Marke "Fjord" in Höhe von 2,2 Mio. Euro.



Die Marke "Fjord" wurde im Jahr 2005 erworben und in den Folgejahren erfolgreich

ausgebaut. Unter der Marke "Fjord" verkaufen wir ein Nischenprodukt: die

seetüchtigen Fjord-Motoryachten sind als Powerboote insbesondere für den Einsatz

in Küstennähe konzipiert, haben ein auffallendes Design und können aber auch für

mehrtägige Törns genutzt werden. Im Rahmen der Finanzmarktkrise hatten sich die

Verkaufszahlen im Geschäftsjahr 2008/09 jedoch mehr als

halbiert, so dass außerplanmäßige Abschreibungen auf den Markenwert im

IFRS-Konzernabschluss der HanseYachts AG in den Geschäftsjahren 2008/09 und

2009/10 erfolgten. In Folge der stetigen Produktinnovationen und -verbesserungen,

aber auch der Markenpflege wie Werbung und Messeauftritte, konnte der Absatz

nunmehr wieder deutlich gesteigert werden. Die Umsätze in den letzten beiden

Geschäftsjahren und die Auftragseingänge im ersten Quartal des Geschäftsjahres

2016/17 bestätigen die Nachhaltigkeit des Markterfolgs der Fjord-Motorboote,

weshalb die Marke "Fjord" im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2016/17 um Euro

2,2 Mio. zugeschrieben wurde.



Die Materialeinsatzquote hat sich um 5 % auf 56 % verbessert. Damit hat sich der

Rohertrag der drei Monate des laufenden Geschäftsjahres gegenüber der

Vorjahresperiode um 0,6 Mio. Euro auf 9,4 Mio. Euro verbessert.



Die Personalkostenquote hat sich um 5,6 %-Punkte auf 33,2 % erhöht. Anders als

in den Vorjahren haben wir in den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres

angesichts der Auftragseingänge nicht den saisonal bedingten Überbestand an

Personal abgebaut. Hier überwiegt der Vorteil, mit gut eingearbeiteten

Mitarbeitern die erwarteten Aufträge abzuarbeiten den Nachteil einer zeitlich

überschaubaren höheren Personal- bzw. Fertigungskostenquote.



Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Quartalsvergleich mit 3,8 Mio.

Euro nahezu unverändert. Das EBITDA (Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und

Steuern) beträgt zum Ende des Quartals +0,9 Mio. Euro (Vorjahr -0,9 Mio. Euro).

Die Abschreibungen sind mit 1,5 Mio. Euro um 0,2 Mio. Euro leicht gestiegen. Das

EBIT liegt bei -0,6 Mio. Euro und verbesserte sich damit um 1,6 Mio. Euro

gegenüber dem Vorjahr. Unter Berücksichtigung von Steuern und dem Finanzergebnis

ergibt sich ein Quartalsergebnis von -1,0 Mio. Euro (Vorjahr Verlust von -2,5

Mio. Euro).



Vor dem Hintergrund des hohen Auftragsbestands gehen wir davon aus, dass sich

der positive Trend der vergangenen Geschäftsjahre auch im laufenden

Geschäftsjahr 2016/2017 fortsetzen wird und wir im gesamten Geschäftsjahr erneut

ein besseres Gesamtergebnis, als im Vorjahr ausweisen werden.



Der Finanzmittelfonds, bestehend aus Bankguthaben abzüglich der in Anspruch

genommenen Kontokorrentkredite, hat sich Ende September 2016 gegenüber dem

Geschäftsjahresbeginn am 1. Juli 2016 um 0,8 Mio. Euro verringert. Der operative

Cashflow für das erste Quartal des bisherigen Geschäftsjahres zeigt aufgrund der

geringeren Leistung und der höheren Personalaufwendungen einen geringeren, aber

mit 0,6 Mio. Euro immer noch positiven Mittelzufluss (vergleichbare

Vorjahresperiode Mittelzufluss von +3,7 Mio. Euro). Die Sachinvestitionen in

neue Yachtmodelle sowie Investitionen in sonstiges Vermögen führten zu einer

Mittelbindung von 1,4 Mio. Euro (vergleichbare Vorjahresperiode 1,3 Mio. Euro).

Die im Geschäftsjahr durchgeführten Tilgungen von Finanzschulden führten zu

einem Liquiditätsabfluss aus Finanzierungstätigkeiten wie im Vorjahr von - 0,4

Mio. Euro.



Zum 30. September 2016 beträgt die Eigenkapitalquote 18 % (21% unter

Berücksichtigung eines langfristigen Gesellschafterdarlehens gemäß den

Anleihebedingungen der Anleihe 2014/2019).



Über HanseYachts AG

HanseYachts ist eine der weltweit führenden Yachtwerften. Derzeit werden unter

den Marken HANSE, MOODY, DEHLER und VARIANTA Segelyachten und unter den

Motorbootyachten der Marken FJORD und SEALINE im Größenbereich von 29 bis

67 Fuß gebaut. Über alle Marken erstreckt sich die Produktpalette der

Segel- und Motoryachten auf 32 unterschiedliche Modelle. Von Anfang an war das

Konzept der Werft, technologisch anspruchsvolle Eigneryachten mit einer

einfachen Bedienbarkeit zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis

anzubieten. Dies, gepaart mit einem innovativen Design-Konzept, mündet in den

Erfolg, mit dem die HanseYachts-Gruppe heute am Markt agiert. Die HanseYachts AG

ist seit März 2007 im Regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse börsennotiert. Die im Juni 2014 emittierte

Inhaberschuldverschreibung ist am Entry Standard für Anleihen.



