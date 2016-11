Finanzminister Schäuble stärkt dem italienischen Regierungschef Renzi vor dem wichtigen Verfassungsreferendum am Sonntag den Rücken. Möglicherweise hat er Renzi damit aber keinen Gefallen getan.

Wenige Tage vor dem Verfassungsreferendum in Italien hat Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) den italienischen Regierungschef Matteo Renzi demonstrativ unterstützt. "Wenn ich wählen könnte, ich würde für ihn stimmen, obwohl er nicht meiner politischen Familie angehört, sagte Schäuble am Dienstag in Berlin. Er habe großen Respekt vor dem Sozialdemokraten Renzi. "Ich wünsche ihm jeden Erfolg", sagte Schäuble.

Am Sonntag stimmen die italienischen Wähler über eine von Renzi vorgelegte Verfassungsreform ...

