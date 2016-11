HOCHDORF Holding AG: Medienmitteilung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 29.11.2016

EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung HOCHDORF Holding AG: Medienmitteilung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 29.11.2016

30.11.2016 / 07:00 Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR.

Medienmitteilung der HOCHDORF-Gruppe zur a.o. Generalversammlung vom 29.11.2016

HOCHDORF auf dem Weg zum Endkonsumenten

Hochdorf, 30. November 2016 - An der ausserordentlichen Generalversammlung der HOCHDORF Holding AG folgten die anwesenden 204 Aktionäre den Anträgen des Verwaltungsrates. Sie genehmigten die beantragte Bedingte Kapitalerhöhung und die Erhöhung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung von 5% auf 15%. Damit haben die Aktionäre den Weg zur Mehrheitsbeteiligung an der Pharmalys-Gruppe geebnet. Mit deutlicher Zustimmung wurde zudem Michiel de Ruiter in den Verwaltungsrat gewählt.

Josef Leu, Präsident des Verwaltungsrates der HOCHDORF Holding AG, führte durch die Generalversammlung. Insgesamt nahmen daran 204 Aktionärinnen und Aktionäre mit total 745'411 Aktienstimmen teil (knapp 80 Prozent der Aktienstimmen).

Vor der ausserordentlichen Generalversammlung begründete Dr. Thomas Eisenring, CEO, die Transaktion und informierte über verschiedene Details zur Umsetzung der Mehrheitsbeteiligung an den Pharmalys Unternehmen. Dabei erläuterte Eisenring konsolidierte Bilanz- und Erfolgszahlen der HOCHDORF- Gruppe zusammen mit der Pharmalys Laboratories SA. Der CEO wies weiter auf das grosse Synergiepotential hin und erwähnte einige das Risiko minimierende Aspekte. Marcel Gavillet, CFO, erläuterte Details zur Umsetzung der geplanten Kapitalerhöhung. Die Pflichtwandelanleihe soll per 30.3.2017 liberiert werden.

Statutenänderungen angenommen Die Bedingte Kapitalerhöhung wie auch die Erhöhung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung von 5% auf 15% wurde von den Aktionärinnen und Aktionären grossmehrheitlich angenommen. Damit unterstützen sie den eingeschlagenen Weg der HOCHDORF-Gruppe näher zum Endkonsumenten und die Mehrheitsbeteiligung an der Pharmalys Laboratories SA, an der Pharmalys Tunisia SA und an der gemeinsam neu zu gründenden Pharmalys Africa Sarl. Der Verwaltungsratspräsident Josef Leu freute sich über die Zustimmung und das ausgesprochene Vertrauen.

Zu-Wahl von Michiel de Ruiter Auch wurde die Zu-Wahl von Michiel de Ruiter in den Verwaltungsrat der HOCHDORF Holding AG gutgeheissen. De Ruiter ist ausgewiesener Experte im Bereich Babynahrung und verstärkt damit dieses Wissen im Verwaltungsrat.

Die Präsentation zur a.o. Generalversammlung finden Sie auf der Website der HOCHDORF-Gruppe.

Die Abstimmungsresultate im Detail

Traktandum 1 Bedingte Kapitalerhöhung Die Generalversammlung (GV) hat die Bedingte Kapitalerhöhung mit 728'283 Stimmen genehmigt (97.51% der anwesenden Aktienstimmen; Nein-Stimmen: 15'871; Enthaltungen: 2'762).

Traktandum 2 Erhöhung der Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung von 5% auf 15% Die GV hat die Erhöhung der Eintragungs- und Stimmrechtsbegrenzung von 5% auf 15% mit 691'373 Stimmen genehmigt (94.2% der anwesenden Aktienstimmen).

Traktandum 3 Zu-Wahl von Michiel de Ruiter Die Aktionäre haben mit 742'764 Stimmen (99.6%) Michiel de Ruiter bis und mit zur GV 2017 neu in den Verwaltungsrat gewählt.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=TSJNNEYTAC Dokumenttitel: Medienmitteilung zur ausserordentlichen GV der HOCHDORF Holding AG vom 29.11.2016

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Die HOCHDORF-Gruppe mit Hauptsitz in Hochdorf erzielte im Jahre 2015 einen konsolidierten Brutto-Verkaufserlös von CHF 551.2 Mio. Sie ist eines der führenden Nahrungsmittel-Unternehmen der Schweiz und verfügte per 31.12.2015 über 625 Mitarbeitende. Aus natürlichen Rohstoffen wie Milch, Weizenkeimen und Ölsaaten gewonnen, leisten die HOCHDORF Produkte seit 1895 einen Beitrag zu Gesundheit und Wohlbefinden von Babys bis hin zu Senioren. Zu den Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der Gross- und Detailhandel. Die Produkte werden in über 90 Ländern verkauft. Die Aktien werden an der SIX Swiss Exchange in Zürich gehandelt (ISIN CH0024666528).

Sprache: Deutsch Unternehmen: HOCHDORF Holding AG Siedereistrasse 9 6281 Hochdorf Schweiz Telefon: +41 41 914 65 65 Fax: +41 41 914 66 66 E-Mail: hochdorf@hochdorf.com Internet: www.hochdorf.com ISIN: CH0024666528 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

525323 30.11.2016

ISIN CH0024666528

AXC0025 2016-11-30/07:00