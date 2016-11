Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für LVMH von 190 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Bewertung der Aktien im Luxusgütersektor sei aus fundamentaler Sicht etwas überhitzt, schrieb Analyst Mario Ortelli in einer Branchenstudie vom Montag. Schrittweise Verbesserungen bei zugleich niedrigen Vergleichszahlen dürften aber für eine Weile dafür sorgen, dass sich daran nichts ändern werde. Seine Schätzungen passte er vor allem an die aktuellen Entwicklungen am Devisenmarkt an./tih/tos

